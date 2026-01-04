双子座・女性の運勢 特定の行動に集中してコツコツ取り組める時期です。ジャンルとしては「日頃ついあと回しにしがちなもの」が向いていそう。自分自身の健康や家族&縁者に関する内容など、「ここがしっかりしていれば、あとあと安心できる」みたいな部分かな。特に心身のビルドアップには向くときなので、今後に向けしっかりとした体力をつけるのはベスト。ただ、根詰めすぎると逆に心身も揺らいできます。適度な休養やご褒