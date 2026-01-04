獅子座・女性の運勢 パワフルで集中力の高い社会運が訪れています。いまの獅子座は自分に必要なものがはっきりとわかっているよう。そのために具体的な行動&努力もできる時期なので、何か思い当たることがあるならいまこそ取り組むべきです。頭も使いつつ身体もしっかり動かすのがコツ。“体得する”イメージで。同時に、もし心身の状態を変えたいなら筋トレや有酸素運動に取り組むのもよさそう。きちんと計画を立てれ