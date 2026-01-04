乙女座・女性の運勢 非常にモチベーションの高いパワフルなとき。特にいまの乙女座は「自分には何が必要か」が直感的にわかっているようです。いま心惹かれ、挑戦してみたいと思う何かがあるなら、ぜひ取り組んでみましょう。頭だけでなく、身体も使って“体得する”イメージで。かなり難しい内容でも短期間で獲得&会得してしまう可能性もあります。が、そういう乙女座の情熱は周囲にはあまり理解されにくいかも