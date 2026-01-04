山羊座・女性の運勢 強い意志と挑戦欲、好奇心を併せ持ったパワフルなときです。いまもし何か強く惹かれるものがあるなら、ぜひ行動を起こしてください。いっけん難しく見えてもそれは山羊座に必要なもので、直感的にそれが理解できているのでしょう。よく考えると同時に、身体も積極的に動かして。ただ、パートナーを筆頭とする親しい相手はそのことをあまり理解してくれません。「何でそこまで頑張る必要があるの？