水瓶座・女性の運勢 何かに対しひとりで黙々と取り組みたくなる時期かもしれません。特にビルドアップ＆スキルアップには最適で、資格勉強や筋トレなど、自分を高めるための行動なら短期間でもかなりの結果が出せそうです。ただ、社会面での忙しさは続いており、何かと気を散らさせる存在にもなりそう。もし何かを頑張りたいなら、あまりやっていることは人には話さないで、ひとりで取り組むほうがいいかも。周囲は「何もそんなに