大河ドラマ「豊臣兄弟！」（NHK）で注目される天下人・秀吉の若い時代。歴史研究者の濱田浩一郎さんは「秀吉が最下層の身分だったことは、同時代の史料にも書かれている。貧しさゆえに他人の召使いとして働くなど苦労も多かったようだ」という――。※本稿は、濱田浩一郎『秀吉と秀長天下統一の軌跡』（内外出版社）の一部を再編集したものです。■秀長は秀吉と父親が違うのか秀吉の弟・羽柴秀長は、天文9年（1540）3月2日に生ま