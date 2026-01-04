立憲民主党の野田佳彦代表は４日に三重県伊勢神宮で開いた年頭記者会見で、米国がベネズエラに軍事攻撃を行ったことについて言及した。トランプ政権は３日未明（現地時間）に米国への麻薬密輸に関与しているなどとして、ベネズエラの首都カラカスに大規模な軍事攻撃を行った。米国メディアによると、米軍はマドゥロ大統領の私邸を奇襲して拘束。夫婦の身柄は米国ニューヨークに移され、早ければ５日にも現地の連邦地裁に出廷