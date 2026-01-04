女優の国仲涼子（４６）が、４日放送の「かのサンド」（フジテレビ系）に出演。沖縄の正月文化を語った。国仲は、沖縄県出身。沖縄の正月を振り返って「豚の中身汁っていう豚の内臓を処理したスープがある。それをおめでたい時に飲んだりするので、おせちっていうのがあまりない。あと年越しそばは、沖縄そば」と思い出して笑顔。お雑煮は「食べないんですよ。豚の内臓スープがお雑煮代わり。餅も入れないですね」という。国