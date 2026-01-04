1月4日、中山競馬場で行われた10R・ジュニアカップ（L・3歳オープン・芝1600m）は、津村明秀騎乗の1番人気、リゾートアイランド（牡3・美浦・上原佑紀）が勝利した。ハナ差の2着に2番人気のサレジオ（牡3・美浦・田中博康）、3着に3番人気のジーティーシンドウ（牡3・美浦・栗田徹）が入った。勝ちタイムは1:34.8（良）。【招福S】最後方から大まくり！岩田康誠騎乗 アスクデビューモアが快勝4頭横並びで入線ジュニアC・リゾート