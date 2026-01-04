ÂçÁêËÐ¤Î¾®·ë¡¦¼ã¸µ½Õ¡Ê¹Ó¼®¡Ë¤¬£´Æü¡¢Åìµþ¡¦Ãæ±û¶è¤ÎÉô²°¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Ä«·Î¸Å¤Ç¡¢½Ð·Î¸Å¤Î¿·Âç´Ø¡¦°ÂÀÄ¶Ó¡Ê°Â¼£Àî¡Ë¤é¤È·×£¹ÈÖÁêËÐ¤ò¼è¤Ã¤¿¡£Àè·î£²£²Æü¤Î½é¾ì½ê¡Ê£±£±Æü½éÆü¡¢Åìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë¤ÎÈÖÉÕÈ¯É½¸å¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¤¬½é¤á¤ÆÁêËÐ¤ò¼è¤ë·Î¸Å¡£¡Ö»×¤Ã¤¿¤è¤ê¤ÏÆ°¤¯¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡£¤Ç¤­¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£½é¾ì½ê¤Ç¤Ï£¶¾ì½ê¤Ö¤ê¤Ë»°ÌòÉüµ¢¡£½øÈ×¤«¤é²£¹Ë¡¢Âç´ØÀï¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¡ÖÅö¤¿¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£