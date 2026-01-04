◇第102回東京箱根間往復大学駅伝競走(2日往路、3日復路)史上初となる2度目の3連覇を果たした青山学院大学。原晋監督がレース中に感じていた優勝確信度の推移を明かしました。原監督は1区から2区にかけての優勝確信度を上向きとするも、3区からガクッと減少。この理由について「2区(飯田翔大選手)は本当に予定以上に走ってくれました。『よーしこれで3でさらにジャンプアップ！』ってときに宇田川なにやってんの！」と声をあげます