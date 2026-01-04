軍事パレードで、部隊を閲兵するミンアウンフライン総司令官＝2023年、ミャンマーの首都ネピドー【ヤンゴン共同】ミャンマー軍事政権は4日の独立記念日に合わせて外国人52人を含む受刑者6186人に「恩赦」を与え釈放するなどと発表した。軍政を批判したとして拘束された元情報相らが含まれるが、民主派指導者アウンサンスーチー氏は対象外とみられる。ミャンマーでは昨年12月から総選挙が実施されている。主要な民主派は排除さ