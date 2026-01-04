バレーボールの全日本高校選手権（春高バレー）が5日、東京体育館で開幕する。福岡県代表の男子は15大会ぶりの福岡大大濠。前回大会準優勝で昨夏の全国総体4強の東福岡を県大会決勝で破った。セッターの大久保駿主将（3年）、エースの新山明（2年）を軸に全国でも強豪撃破を狙う。【注目のトーナメント表はこちら】待ちに待った15大会ぶりの「春高」だ。「強い相手と戦えてすごく楽しみ。相手に的を絞らせないトスワークで翻弄