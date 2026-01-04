「プロレス・新日本」（４日、東京ドーム）毎年恒例の１・４東京ドーム大会が行われ、ＩＷＧＰ女子＆ＳＴＲＯＮＧ女子ダブル王座戦は、昨年のプロレス大賞で女子史上初のＭＶＰを受賞したＳＴＯＲＯＮＧ女王の上谷沙弥（３０）がＩＷＧＰ女王の朱里（３６）に敗れ、陥落２度目の防衛に失敗した。朱里はＩＷＧＰ王座の初防衛に成功し、２冠王者に輝いた。ゴングから朱里が得意の蹴りを中心に攻め立てていったが、上谷がレフェ