「新春広島ダービー」（４日、宮島）年末年始の６日間開催「新春広島ダービー」は１２Ｒで優勝戦が行われた。際どいスリット合戦となり１コースの新田泰章（３８）＝広島・１０１期・Ａ１＝がコンマ０１のＳで１周１Ｍを先制しＶ。２着は３号艇の西野翔太、３着は船岡洋一郎となり、２号艇の麻生慎介はフライング（Ｆ）のため返還欠場。発売額１億４７７万９０００円の内、５７２９万７７００円が返還される波乱となった。フ