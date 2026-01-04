Åìµþ¾ÃËÉÄ£¤Ï£´Æü¡¢Àµ·î»°¤¬Æü¡Ê¸µÆü¤«¤é£³Æü¡Ë¤ËÅìµþÅÔÆâ¤Ç£¸£°¡Á£¹£¶ºÐ¤ÎÃË½÷£·¿Í¤¬Ìß¤ò¤Î¤É¤ËµÍ¤Þ¤é¤»¤ÆµßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¤³¤Î¤¦¤Á¹Á¶è¤Î£¸£°ºÐÂå½÷À­¤¬»àË´¤·¤¿¡£È¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢½÷À­¤Ï£±ÆüÌ¤ÌÀ¡¢¼«Âð¤Ç¿©¤Ù¤¿ÂçÊ¡¤ò¹¢¤ËµÍ¤Þ¤é¤»¡¢ÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤¿¤¬»àË´¤·¤¿¡£ÉÊÀî¶è¤Ê¤É¤Ç¤âÃË½÷£µ¿Í¤¬°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÅÔÆâ¤Ç¤Ï£²£°£²£°¡Á£²£´Ç¯¡¢Ìß¤Ë¤è¤ëÃâÂ©¤Ç·×£³£³£¸¿Í¤¬µßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¡¢£³£³¿Í¤¬»àË´¤·¤Æ¤¤¤ë¡££±·î¤Ë