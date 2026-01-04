【モデルプレス＝2026/01/04】BMSGから4組目のボーイズグループとしてデビューを控えている、オーディションプロジェクト『THE LAST PIECE』（通称『ラスピ』）ファイナリストのインタビュー連載。最終回はYUTA（ユウタ／18）、KEI（ケイ／19）、RAIKI（ライキ／18）、TAICHI（タイチ／18）、KANTA（カンタ／17）の5人全員での和気あいあいとしたインタビュー。【連載Vol.6】【写真】「ラスピ」デビュー決定組、2回オーディション