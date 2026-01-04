¿·½Õ¤Î¹±Îã¹Ô»ö¤Ç¤¹¡£¶õ¼ê¤Î´¨·Î¸Å¤¬¶ÌÌî»Ô¤Î½ÂÀî³¤¿åÍá¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¶õ¼ê¤Î´¨·Î¸Å¤Ç³¤¤ËÆþ¤êÀµ·ýÆÍ¤­¡ÖÀº¿À¤¬ÃÃ¤¨¤é¤ì¤ë¤«¤Ê¡×4ºÐ¤«¤é50Âå¤Þ¤Ç80¿Í¤¬»²²Ã¡Ú²¬»³¡Û ´¨·Î¸Å¤Ï²¬»³¸©¶Ë¿¿¶õ¼êÆ»Ï¢ÌÁ¤¬Àº¿À¤ÎÃÃÏ£¤òÌÜÅª¤ËËèÇ¯¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤­¤ç¤¦¡Ê4Æü¡Ë¤Ï²¬»³¸©Æâ¤Î4¤Ä¤ÎÆ»¾ì¤ËÄÌ¤¦4ºÐ¤«¤é50Âå¤Þ¤Ç¡¢¹ç¤ï¤»¤ÆÌó80¿Í¤¬»²²Ã¡£½àÈ÷±¿Æ°¤ò¤·¤ÆÂÎ¤ò²¹¤á¤¿¸å¡¢³¤¤ËÆþ¤êÀµ·ýÆÍ¤­¤ÎÎý½¬¤ò¤·¤¿¤êÁÈ¤ß¼ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó