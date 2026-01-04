血液や血管の健康維持に関わるEPAと、免疫機能や味覚の維持に欠かせない亜鉛は、現代の食生活では不足しがちな栄養素です。本記事では、EPAとDHAの違いや併用の意義、亜鉛の多様な生体内機能について解説します。製品選択の基準や適切な摂取量、過剰摂取のリスクなど、安全に活用するための知識をご紹介します。 監修医師：濱木 珠恵（ナビタスクリニック新宿）【経歴】 北海道大学医学部を卒業後、国立国際医療センター