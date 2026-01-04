急激な首や背中の激痛に襲われながらも、検査で「異常なし」とされ続けた重光さん。9か月後、ようやく判明した病名は、脊髄から液が漏れ出す「脳脊髄液漏出症」でした。当時は治療が保険適用外で経済的にも困窮し、5度の手術を経ても24時間365日の激痛は消えませんでした。虫垂炎の破裂寸前まで痛みに気づかないほど過酷な状況下で、円形脱毛症を繰り返しながらも、自らの限界を認め、周囲に助けを求めながら病と向き合う重光さん