圧巻の活躍だった。１月４日、神村学園（鹿児島）は第104回全国高校サッカー選手権の準々決勝で日大藤沢（神奈川）とUvanceとどろきスタジアム by Fujitsuで対戦。４−１で勝利した。神村学園のベスト４進出を決めた一戦で、絶大なインパクトを残したのが、倉中悠駕だ。前半29分に先制点をマークすると、後半には13分と23分にも得点を奪い、ハットトリックを達成。そのわずか２分後には４点目を決めてみせた。 左足、