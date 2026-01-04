¥¿¥ì¥ó¥È¤Î·§ÀÚ¤¢¤µÈþ¡Ê45¡Ë¤¬4Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¿·Ç¯¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¤·¤¿¡£¡Ö¤ªÀµ·î¤âÌÀÆü¤Þ¤Ç¡×¤È½ñ¤­¤À¤·¤¿·§ÀÚ¡£Âç¤­¤Ê²ÖÉÓ¤Ë¾þ¤é¤ì¤¿Çò¤¤Èþ¤·¤¤²Ö¤È¾Ð´é¤Ç¼Ì¿¿¤Ë¼ý¤Þ¤Ã¤¿¡£¡ÖºòÆü¤ÎÌë¤ÏÀã¤â¸«¤ì¤¿¤·¼Â²È¤Ç¤Î¤ó¤Ó¤ê¤Ç¤­¤¿¤·¹¬¤»¤ÊÇ¯ÌÀ¤±¡×¤ÈÂçËþÂ­¤ÎÍÍ»Ò¡£¡Ö¼Ì¿¿¤Ö¤ì¤Ö¤ì¡×¤È¥æ¡¼¥â¥¢¤âÅº¤¨¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö²Ä°¦¤¤¾Ð´é¤Ç¤¹¡×¡Öº£Ç¯¤â¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤æ¤Ã¤¯¤ê¡¢¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ç¤­¤Æ¤¤¤¤½¼ÅÅ¤ä¤Í¡×