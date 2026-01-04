¥Ñ¥Ê¥Þ¤Î¥Î¥ê¥¨¥¬¸µ¾­·³¡ÊAP¡á¶¦Æ±¡Ë¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶¦Æ±¡Û¥È¥é¥ó¥×ÊÆÀ¯¸¢¤¬¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Î¥Þ¥É¥¥¥íÂçÅýÎÎ¤ò¹´Â«¤·¤¿3Æü¤Ï¡¢ÊÆÀ¯ÉÜ¤¬1990Ç¯1·î¤ËÃæÊÆ¥Ñ¥Ê¥Þ¤Î¸Î¥Î¥ê¥¨¥¬¸µ¾­·³¤ò¹´Â«¤·¤Æ¤«¤é´Ý36Ç¯¤ËÅö¤¿¤ëÆü¤À¤Ã¤¿¡£¥Î¥ê¥¨¥¬»á¤âÊÆÀ¯ÉÜ¤«¤éÅ¨»ë¤µ¤ì¤ÆËãÌôÌ©Í¢´ØÏ¢¤Îºá¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¥Þ¥É¥¥¥í»á¤È»÷¤¿·Ð°Þ¤ò¤¿¤É¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥Î¥ê¥¨¥¬»á¤Ï83Ç¯¤Ë¹ñËÉ·³»ÊÎá´±¤È¤Ê¤ê¡¢¥Ñ¥Ê¥Þ¤ò¼Â¼ÁÅª¤ÊÆÈºÛ¼Ô¤È¤·¤Æ»ÙÇÛ¡£Åö½é¤ÏÊÆÀ¯ÉÜ¤ÈÎÉ¹¥¤Ê´Ø·¸¤Ë