¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÅìÌî¹¬¼£¡Ê58¡Ë¤¬¡¢3ÆüÊüÁ÷¤ÎMBS¥Æ¥ì¥ÓÆÃÈÖ¡ÖÅìÌî¹¬¼£¡õ»ûÅç¤·¤Î¤Ö¤ÎR¡½50¿ÍÀ¸¤Ç¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¸å²ù¤¹¤ë¤³¤È¡×¤Ë½Ð±é¡£ºÊ¤Î¶Ã¤¤¤¿°ì¸À¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡ÖÌ¼¤Î·ëº§¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¡×¤ÎÏÃÂê¤Ç¡¢¡Ö¤ªÁ°¤ËÌ¼¤Ï¤ä¤é¤ó¡×¤È¤¤¤¦¡È¤¢¤Î¡É¥»¥ê¥Õ¤ò¸À¤¦¤Î¤«¤É¤¦¤«¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤È¤Ê¤ê¡¢ÅìÌî¤Ï¼«¿È¤Î²áµî¤ò²óÁÛ¡£Åö»þ¤Ï¼ýÆþ¤â¾¯¤Ê¤¯¡¢¡Ö·ëº§¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬¶¯¤¤¤¿¤á¡¢Ì¼¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ÎºÝ¤Ï¡ÖÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Æ¸À¤¨¤Ê¤¤¡£¡È