ÏÂ²Î»³¸©¤Ï4Æü¡¢Æ±¸©¶¶ËÜ»Ô¤Î»Å½Ð¤·ÀìÌçÅ¹¡Ö¤ª¤Ù¤ó¤ÈÂ¼¡×¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤¿ÊÛÅö¤ò¿©¤Ù¤¿¹â¹»À¸¤é95¿Í¤¬²¼Î¡¤äÓÒÅÇ¤È¤¤¤Ã¤¿¿©ÃæÆÇ¾É¾õ¤òÁÊ¤¨¡¢°ìÉô¤«¤é¥Î¥í¥¦¥¤¥ë¥¹¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¶¶ËÜÊÝ·ò½ê¤ÏÆ±Å¹¤ò¡¢4Æü¤«¤é6Æü´Ö¤Î±Ä¶ÈÄä»ß½èÊ¬¤È¤·¤¿¡£