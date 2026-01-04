¹ñ³Ø±¡Âç¡¦ÌîÃæ¹±µü(º¸)¤Ï3¶è¤ÎÅÓÃæ¤Ç¸¤¤¬Â­¸µ¤ËÇ÷¤ë¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿(C)»º·Ð¿·Ê¹¼Ò(ÂåÉ½»£±Æ)1·î2Æü¡¢3Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Âè102²óÈ¢º¬±ØÅÁ¤Ï¡¢ÀÄ³ØÂç¤¬Âç²ñ¿·µ­Ï¿¤Ç»Ë¾å½é¤Î2ÅÙÌÜ¤Î3Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿¡£µ­Ï¿Åª¤Ê²÷µó¤ËÊ¨¤¤¤¿°ìÊý¤Ç¡¢±¿±ÄÌÌ¤Ç¤ÏÁª¼ê¤Î°ÂÁ´¤ò¶¼¤«¤¹½ÅÂç¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥³¡¼¥¹¤ËÍðÆþ¡ÄÂ­¸µ¤ËÇ÷¤Ã¤¿¥Ý¥á¥é¥Ë¥¢¥ó¤òÈò¤±¤ë¹ñ³Ø±¡Âç¡¦ÌîÃæ¹±µü¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯2Æü¤Î±ýÏ©3¶è¡£¥³¡¼¥¹¾å¤Ë¾®·¿¸¤¤Î¥Ý¥á¥é¥Ë