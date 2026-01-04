「ＳＶリーグ男子、サントリー３−０東京ＧＢ」（４日、Ａｓｕｅアリーナ大阪）サントリーのオポジット、ドミトリー・ムセルスキー（３５）が２０２５−２６シーズンをもって引退することを発表した。試合後、ファンの前で「８年間のご声援に心から感謝しています。今シーズンで引退する決断をしました。ただし、今シーズンはまだ続きます。チャンピオンシップを目指して全力で戦います」とあいさつすると、会場はファンのどよ