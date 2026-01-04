上沼恵美子が３日、ＭＢＳで放送された正月特番「春一番！笑売繁盛」にゲスト出演。今年７月に８０歳の誕生日を迎える吉本の重鎮、西川きよしと初めて対談した。２２歳まで姉と漫才コンビ「海原千里・万里」を組んでいた上沼。当時、西川の豊中の豪邸に姉妹で招かれ、長時間、さまざまな話を聞かせてもらった思い出話を披露。さらに「（西川の）ハワイの別荘知ってるもん！」と切り出すと、西川は「ツインタワーの…」と驚きな