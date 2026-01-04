Âè£±£°£´²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢½à¡¹·è¾¡¤¬£´Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢Í¥¾¡¸õÊäÉ®Æ¬¤ÈÌÜ¤µ¤ì¤¿ÂçÄÅ¡Ê·§ËÜ¡Ë¤¬Æ±¤¸¤¯¶¯¹ë¤ÎÎ®ÄÌ·ÏÂçÇð¡ÊÀéÍÕ¡Ë¤Ë£±¡½£²¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£Í¥¾¡¸õÊäÆ±»Î¤Î°ìÀï¤ÏÍ½ÁÛ¤Ë¤¿¤¬¤ï¤ÌÂçÇ®Àï¤Ç°ì¿Ê°ìÂà¤Î¹¶ËÉ¤¬·«¤ê¹­¤²¤é¤ì¤¿¤¬¡¢£±¡½£±¤Î¤«¤é£Õ¡½£±£·ÆüËÜÂåÉ½£Ä£Æ¥á¥ó¥Ç¥£¡¼¥µ¥¤¥â¥óÍ§¡Ê£²Ç¯¡Ë¤Î·è¾¡ÅÀ¤ÇÎ®ÄÌ·ÏÂçÇð¤¬ÀÜÀï¤òÀ©¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢ÌÀ¤é¤«¤ÊÈ¿Â§¤¬¸«Æ¨¤µ¤ì¤ë¤Ê¤ÉÈ½Äê¤Ë°ì´ÓÀ­¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿»ØÅ¦¤¬Â³½Ð¡££Ó£Î£Ó¾å¤Ç