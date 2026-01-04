２０２５年シーズン途中にメッツからヤンキースに移籍した右腕ポール・ブラックバーン投手（３２）が両球団の決定的な違いを明かした。地元紙「ニューヨーク・ポスト」の取材に答え「ヤンキースに来た時、全員が同じ綱を引いているのがはっきりと分かった。選手たちは本当にお互いを好きで、お互いのために戦っているようだった。クラブハウスには強い信頼関係があった。メッツはそうではなかった」と語った。古巣メッツを批