東京女子プロレスのプリンセス・オブ・プリンセス王座戦（４日、東京・後楽園ホール）は王者・渡辺未詩（２６）が、鈴芽（２７）を下し４度目の防衛に成功した。１５６４人の超満員札止めとなった会場で王者は緊張した面持ち入場。序盤から鈴芽の勢いと素早い動きにペースを飲まれた渡辺だったが、何とかパワーで押し切るとジャイアントスイングでぶん回し会場を騒然とさせた。２０分過ぎ渡辺が雪崩式パワースラムでマットに