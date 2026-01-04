¡Ö´Ø·¸À­¡¢ËÜÅö¤ËÁÇÅ¨¤ÇÍýÁÛ¤Ç¤¹¡×ÇÐÍ¥¤Î·¦ÅÄÀµ¹§¤¬µ®½Å¤Ê¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Æ¡¢Âç¤­¤ÊÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö»Å»ö¤â²ÈÂ²¤Î»þ´Ö¤â¤¿¤¤¤Ø¤ó½¼Ê¬¤·¤¿¥â¥Î¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤Ø¤È·Ò¤¬¤ë1Ç¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È2025Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¼Ì¿¿¤òÊ£¿ôËçÅê¹Æ¡£·¦ÅÄ¤¬¿åÌÌ¤òÁ°¤ËÐÊ¤ó¤À¤ê¡¢¥µ¡¼¥Õ¥Ü¡¼¥É¤ò¼ê¤Ë¾¯Ç¯¤Î¤è¤¦¤ÊÌµ¼Ùµ¤¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¤ê¡Ä¡£¥ì¥¸¥ã¡¼¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤Î¤Û¤«¡¢2É¤¤Î²Ä°¦¤é¤·¤¤Ç­¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£¤½¤·