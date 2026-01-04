◆全国高校サッカー選手権準々決勝神村学園4―1日大藤沢（4日、UvanceとどろきスタジアムbyFujitsu）昨夏の全国高校総体覇者の神村学園（鹿児島）が快勝し、3大会ぶりの4強入りを決めた。10日に東京・国立競技場で行われる準決勝の進出4チームが出そろい、尚志（福島）―神村学園、鹿島学園（茨城）―流通経大柏（千葉）の組み合わせとなった。流通経大柏以外が制すれば、初優勝となる。【国立の切符を手にした4強は