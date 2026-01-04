［高校選手権・準々決勝］１月４日１月４日、第104回全国高校サッカー選手権で準々決勝の４試合が開催され、10日の準決勝に進む４チームと２つの対戦カードが決まった。インターハイ王者の神村学園は日大藤沢に４−１で完勝。帝京長岡に１−０で競り勝った尚志と激突する。前回大会で準優勝の流経大柏は大津に２−１で勝利し、興國に３−１で快勝した鹿島学園と相まみえる。“聖地”国立競技場で行なわれる準決勝の対戦カー