◆全国高校ラグビー▽準決勝大阪桐蔭―桐蔭学園（５日・花園）史上６校目の３連覇を狙う桐蔭学園（神奈川第１）は４日、３大会連続の顔合わせとなった大阪桐蔭（大阪第３）戦へ向け、大阪市内で調整した。両校は校名に同じ「桐蔭」の２文字が入るが別法人。桐蔭学園は控え選手らが仮想・大阪桐蔭となり、先発メンバーが実戦をイメージしながらアタックやディフェンス時の動きを確認した。桐蔭学園は２回戦で常翔学園（大阪第