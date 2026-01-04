◆新日本プロレス「ＷＲＥＳＴＬＥＫＩＮＧＤＯＭ２０ｉｎ東京ドーム棚橋弘至引退」（４日、東京ドーム）新日本プロレスは４日、東京ドームで「ＷＲＥＳＴＬＥＫＩＮＧＤＯＭ２０ｉｎ東京ドーム棚橋弘至引退」を開催した。チケットは全席完売の沸騰興行。１６人組ダンス＆ボーカルグループ・ＴＨＥＲＡＭＰＡＧＥの武知海青がＮＥＶＥＲ無差別級６人タッグ選手権試合トルネードランボーへ登場した。試