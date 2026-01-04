１月から総務省消防庁の山火事通知の仕組みが改正され、新たに「林野火災注意報・警報」を市町村が出すことができるようになった。昨年までは、林野火災であっても、それ以外の市街地など広範囲な地域全体での「火災警報」として発令せざるを得なかったため、山林火災の危機が迫っていたとしても出しづらい実情があった。２０２４年冬〜２５年春にかけて、岩手県大船渡市などで多発した山林火災に対処する制度だ。その制度に対