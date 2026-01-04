年始の京都を彩る名物レースの結果に、ＳＮＳ上が大騒ぎになっている。１８頭立てで争われ、勝ったのは３番人気ブエナオンダ（牡５歳、栗東・須貝尚介厩舎、父リオンディーズ）で、勝ちタイムは１分３３秒７。２着は５番人気のファーヴェント（松山弘平騎手）が入った。波乱を演出したのは、３着に入ったショウナンアデイブ（牡７歳、栗東・高野友和厩舎、父ディープインパクト）だ。１８頭フルゲートの中で、最低人気の７歳馬