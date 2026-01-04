FC東京は4日、サガン鳥栖から期限付き移籍していたFWマルセロ・ヒアン(23)が完全移籍することを発表した。ブラジル出身の同選手は、2025シーズンに鳥栖からFC東京へ期限付き移籍。J1リーグ戦30試合に出場し、チーム1位の8ゴールを挙げる活躍を見せた。以下、クラブ発表プロフィール&コメント●FWマルセロ・ヒアン(Marcelo Ryan)■生年月日2002年6月8日(23歳)■出身地ブラジル■身長/体重188cm/83kg■経歴コンフィアンサ(ブ