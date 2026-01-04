HIV¡¦¥¨¥¤¥º¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·ÐÏ©¤Ç´¶À÷¤¹¤ë¤Î¤«¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¤³¤Îµ­»ö¤Ç¤ÏHIV¡¦¥¨¥¤¥º¤Î´¶À÷¤Ë¤è¤ë¥ê¥¹¥¯¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¢¨¤³¤Îµ­»ö¤Ï¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥É¥Ã¥¯¤Ë¤Æ¡Ø¡ÖHIV¡¦¥¨¥¤¥º¡×¤Ë´¶À÷¤¹¤ë¤È¸½¤ì¤ë¾É¾õ¤Ï¤´Â¸ÃÎ¤Ç¤¹¤«¡©°å»Õ¤¬´Æ½¤¡ª¡Ù¤ÈÂê¤·¤Æ¸ø³«¤·¤¿µ­»ö¤òºÆÊÔ½¸¤·¤ÆÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤ëµ­»ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ ´Æ½¤°å»Õ¡§ÃæÏ© ¹¬Ç·½õ¡Ê°åÎÅË¡¿Í°¦¿¸²ñÃæ¹¾ÉÂ±¡Æâ»ë¶À¼£ÎÅ¥»¥ó¥¿ー¡Ë 1991Ç¯Ê¼¸Ë°å²ÊÂç³ØÂ´¶È¡£°åÎÅË¡¿Í°¦¿¸²ñÃæ¹¾