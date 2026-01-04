「中山金杯・Ｇ３」（４日、中山）同じ勝負服の２頭によるゴール前の大接戦。制したのは、津村騎乗の明け４歳馬の７番人気カラマティアノスだった。道中は好位で折り合いに専念。抜群の手応えで直線に向くと、鞍上の左ステッキに応えて力強く伸び、後続の追撃を約２センチ差（鼻差）で封じ込めた。２着は１番人気アンゴラブラック、３着には４番人気グランディアが入った。勝ち時計は２分０秒３（良）。殊勲の津村は「最近は