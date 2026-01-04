HKT48の公式サイトが4日に更新され、18日に劇場公演を再開すると発表した。公式サイト「いつもHKT48へ温かいご声援をいただき、誠にありがとうございます。HKT48は、2026年の劇場公演を下記のとおりスタートすることとなりましたのでご案内いたします」とし、18日、チームH「目撃者」公演、19日チームKIV「ここにだって天使はいる」公演を行うと発表。出演メンバーについては後日発表、20日以降のスケジュールについても「改め