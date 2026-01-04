４日の川崎競馬４Ｒで鷹見陸騎手（２２）＝大井・鷹見浩＝が、ミヤジミニーに騎乗して中団追走から差し切り勝ち。地方競馬通算１００勝を達成した。２２年４月１８日の初騎乗から１４０３戦目。「もっと早く達成したかったけど（９９勝後に時間がかかり）うれしいです。これを機にさらに上手に、もっとたくさん乗せてもらえるよう頑張りたい。どんどん忙しくなってきている（追い切り、レースでの騎乗が増え）のがうれしいし、