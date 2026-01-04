「Hey！Say！JUMP」山田涼介（32）が3日放送のニッポン放送「山田涼介のオールナイトニッポンPremium」（後7・00）に出演。テレビ収録で幼稚園・小学校の同級生と思わぬ再会を果たしたことを明かした。番組中盤、「中学校の同級生と再会した」というリスナーからのメッセージを紹介。山田は「俺、同級生と再会とかほぼないけど」ともだしつつ「あるわ！」と何か思い出した様子。そこで「幼稚園と小学校の同級生がいるんです