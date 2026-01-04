GENERATIONSの片寄涼太さんが自身のインスタグラムを更新。新年の抱負を語る中で、家族との心温まるエピソードを明かしました。 【写真を見る】【 片寄涼太 】 「言葉を覚えはじめの家族が大人たちの年末の挨拶を真似して『良いわたしを〜』と言っていて」「本当にそうだなあとしみじみ」ＳＮＳに綴る片寄さんは投稿で「明けましておめでとうございます」と挨拶し、今年の初日の出について「すごく力強く、厚い雲の中から