元ＡＫＢ４８でタレントの大家志津香が３日放送のフジテレビ系「アベレー女〜比べたがるオンナたち」に出演。夫婦間の家事分担について告白し、スタジオをあ然とさせた。２０２４年４月に俳優の岩田玲と結婚した大家は、夫婦間での家事分担について「私、１０：０です。もう０」と自らは全くしないと告白。「すごっ！」「いいなあ〜」と共演の新婚女性芸能人を驚かせた。大家は「何か向こうがこだわり強くて、めっちゃせっか