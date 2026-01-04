大事件ばかりがニュースではない、身近な小さな事件の方が人生を左右することも。注目のテーマを取り上げ大反響を呼んだ2025年の仰天ニュースを特別セレクション！（初公開2025年3月3日記事は取材時の状況）＊＊＊歳を重ねるごとに頑固になったり面倒な人になる……などということはよく耳にしますが、もしかしたら「老害」などという言葉だけでは片付けられない“何か”があるかもしれない。今回は、まさにそんな体