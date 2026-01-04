¸¤¤¬¤´ÈÓ¤òÍß¤·¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤­¤Ë¤ß¤»¤ë¥µ¥¤¥ó 1.¤¤¤Ä¤â¤´¤Ï¤ó¤¬ÃÖ¤«¤ì¤ë¾ì½ê¤ËºÂ¤Ã¤ÆÂÔ¤Ä ¸¤¤¬¤´ÈÓ¤òÍß¤·¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤­¡¢¤¤¤Ä¤â¤´¤Ï¤ó¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¤ËºÂ¤Ã¤ÆÂÔ¤Ä¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ ¤³¤³¤ËºÂ¤Ã¤ÆÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤´¤Ï¤ó¤¬¤â¤é¤¨¤ë¡¢¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¿©´ï¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤¤¤Ä¤â¤´¤Ï¤ó¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ 2.»ô¤¤¼ç¤ÎÂ­¸µ¤ò¥¦¥í¥¦¥í¤ÈÊâ¤­²ó¤ë ¸¤¤¬¤´ÈÓ¤òÍß¤·¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤­¡¢»ô¤¤¼ç