第104回全国高校サッカー選手権大会・準々決勝が4日に行われ、大津（熊本）vs流通経済大柏（千葉）が対戦した。3回戦で富山第一（富山）を2−1で下した5大会連続22回目出場の大津と、大分鶴崎（大分）に5−1で勝利した2大会連続9回目出場の流通経済大柏の一戦は、21分に山下虎太郎のスルーパスに抜け出した山本翼が右足で流し込んで大津が先制に成功した。追いかける流通経済大柏は26分に古川蒼真の折り返しに金子琉久が左足