夏のインターハイ王者は、冬の大舞台でも強さを存分に発揮している。１月４日に第104回全国高校サッカー選手権の準々決勝が各地で開催。神村学園（鹿児島）はUvanceとどろきスタジアム by Fujitsuで日大藤沢（神奈川）と対戦した。前半29分に倉中悠駕の得点で先制に成功すると、後半12分に倉中が２点目を奪取してリードを広げる。その後、１点を返されるも、同23分と25分に倉中が連続ゴール。４−１で完勝を収めた。